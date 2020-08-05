فيديو .. "ماذا يحدث فى بيروت" القصة الكاملة للانفجار الغامض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء انفجار شديد في مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات. Advertisements الفيديو التالي يوضح التفاصيل الكاملة للانفجار الشديد :-

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