شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهدى أولى المكفوفين منحة خاصة عبر تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منحة دراسية خاصة للطالبة سامية محمد عبد الرحمن أولى المكفوفين على الجمهورية خلال مداخلته على تليفزيون الخليج 365.

وقال وزير التعليم خلال مداخلته بالتغطية الخاصة على "تليفزيون الخليج 365"، والتي قدمتها الطالبة سامية محمد أولى الجمهورية عن المكفوفين مع محمد السيسي، وأعدتها هدى أبو بكر، ردا على طلب "سامية" أن يكون لها نصيب في المنح الدراسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر أن يكون هناك 100 منحة دراسية، ممولة من صندوق تحيا مصر لأوائل الثانوية العامة في الجامعات الجديدة التي قد تكون مكلفة.

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وأضاف موجها حديثه للطالبة، "هذه فرصة عظيمة، اختارى المكان اللى انتى شايفاه أنسب حاجة لتخصصك".

وخلال مداخلته توجه وزير التعليم بالشكر للطالبة سامية، وقال: "انتى دليل على نجاح كل اللى بنحاول نعمله عشانك وعشان زمايلك، لانك تحديتي الظروف العامة، وكونك انك تطلعى الأولى، ده نجاح ليكى وللمنظومة بشكل عام، وانا بشكرك".

وتابع وزير التعليم، أن السنوات الماضية شهدت نجاح كبير للبنات بشكل خاص في التعليم والتعليم الفني وسوق العمل، وهذا أمر ناتج عن التزامهم بالتعلم، والتزامهم بشكل عام، وهذا شيء مشرف لمصر.