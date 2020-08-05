شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات من "تليفزيون الخليج 365".. نتيجة الثانوية وانفجار بيروت الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجز أخبار التريندات لأهم وآخر الأخبار التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة. البداية كانت مع الثانوية العامة، والنتائج والذكريات والزغاريد، وشهد موقع ”الخليج 365”، إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة وعائلاتهم، لمعرفة النتيجة التي حصل الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على حق نشرها، فى إطار حرصنا على تقديم كل الخدمات للجمهور وخدمة أولياء الأمور وتقديم كافة المعلومات بأفضل جودة.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، وهنأ جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بالثانوية العامة، مؤكدا أن هذه أخر سنة للثانوية العامة بنظامها القديم وشكلا التقليدى.

وجاء ثانى أهم الأخبار اللى تصدرت مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة، كان حادث الانفجار الهائل اللى ضرب العاصمة اللبنانية في بيروت.

وقال مصدر أمنى لبنانى وآخر طبى لرويترز، إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات فى أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت.

العديد من الفنانين والشخصيات العامة والسياسيين علقوا على الحادث، ومنهم من تأثر فعليا بالإنفجار، ومنهم الفنان وائل جسار اللى طمن جمهورة عبر رسالة صوتية تعالوا نسمعها

الخبر الثالث هو البيان الذى أصدره نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بشأن تصريحات مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان حول حبس فتيات تيك توك.

وأكد نادى قضاة مصر، أن هذه التصريحات تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية، كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة، بحسبانها شعبة أصيلة منه، والأمينة على الدعوى العمومية.

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وعن سد النهضة أكدت وزارة الرى الإثيوبية، التزامها بإنجاح مفاوضات سد النهضة لفائدة الأطراف كافة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وقال سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، الثلاثاء، إن الحكومة المصرية حريصة على التنمية فى إثيوبيا، موضحا أن المفاوضات التى تجرى حول سد النهضة، جوهرها هو ضرورة إيجاد اتفاق كامل وشامل يراعى عدم الإضرار بمصالح أى من الأطراف الثلاثة.

وفنيا طرح النجم محمد حماقى أحدث أغنياته "هو ده حبيبى" ‏على أحد التطبيقات الغنائية والأغنية كلمات تركى آل الشيخ وألحان ‏عمرو مصطفى .

‏كان النجم محمد حماقى قد احتفل بوصول نسبة مشاهدة ألبومه "كل يوم ‏من ده" على موقع "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة، وكتب عبر ‏حسابه بموقع "إنستجرام" "500 مليون شكرًا.. نصف مليار مشاهدة ‏على يوتيوب وأنغامى خلال عام ونصف فقط.

اكتشف الأطباء رصاصة في رأس طفل فلسطيني يبلغ من العمر تسع سنوات، بعد أن نقله والداه إلى المستشفى في القدس المحتلة، يشكون من كثرة نومه لوقت طويل منذ أول أيام احتفالات عيد الأضحى.

وذكرت ديلي ميل أن الطفل وصل إلى المركز الطبي واعيا، وخلال فحص الطفل اكتشفوا دمًا على رأسه وجرحًا صغيرًا في فروة الرأس، وبعد إجراء آشعة تبين وجود رصاصة مستقرة في مؤخرة رأسه، والتي مرت من خلال دماغه واستقرت في نهاية الرأس.

ولم يكن الوالدان على علم بإطلاق النار على طفلهما، وأفادت الأم أنه كان يلعب مع أصدقائه في أول أيام احتفالات العيد، وتوقعوا أن يكون قد وقع أو سقط عليه شيء أثناء اللعب.

وفى الختام سخر الكثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى من أحدث حقيبة نسائية أصدرتها العلامة الإيطالية الشهيرة "بوتيجا فينيتا"، من خلال مقارنتها بالأكياس المخصصة لجمع فضلات الكلاب والقمامة

ووصف الساخرون من الحقيبة "BV Twist" السوداء والتى يبلغ ثمنها (2140 دولارًا أمريكيًا)، بأنها تشبه فى تصميمها أكياس البلاستيك الخاص بجمع فضلات الكلاب.