السفارة المصرية بلبنان: وفاة مواطن مصرى واختفاء آخر جراء انفجار ميناء بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة المصرية في لبنان وفاة أحد المواطنين المصريين، ويدعى إبراهيم عبد المحسن القفاص، جراء الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت في وقت سابق من اليوم، مشيرة إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وأشارت السفارة المصرية - في بيان الليلة - إلى أن مواطنين مصريين أخطروا السفارة باختفاء مواطن مصري آخر زميل لهم، والذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار، لافتة إلى أنه يجري حاليا المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه.

على صعيد متصل، أعربت السفارة المصرية عن تضامنها العميق مع الشعب اللبناني الشقيق على أثر الحادث الأليم الذي شهدته العاصمة بيروت، متقدمة بالتعازي لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت السفارة المصرية أنها ستستمر في متابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم يد العون اللازم لهم.

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