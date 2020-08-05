شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جار مراجعة كتاب القيم والأخلاق لـ 3 ابتدائى بعد انتهاء تأليفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من تأليف كتاب القيم والإخلاق للصف الثالث الابتدائى، وحاليا فى مرحلة المراجعة والتدقيق، على أن يتم البدء فى طباعة خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزا قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأكدت الوزارة، إن الكتاب الجديد خاص بالأخلاق ومستمد من الدين الإسلامى والمسيحى، ولكنه ليس بديلا لتدريس التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية الخاص بالعقائد، مشددة على أن الكتاب المشترك سيكون عبارة عن مادة داخل المجموع الكلي للطالب، ابتداء من الصف الثالث الابتدائي العام المقبل، مضيفة أن الأديان السماوية تتفق فى دعم القيم والأخلاق والتسامح وقبول الآخر.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لن يتم إلغاء تدريس كتاب الدين الإسلامي والدين المسيحى مثلما اعتقد البعض، كما لم يتم وضع كتاب دين مشترك بل كتاب قيم وأخلاق، مشيرة إلى أن تأليف كتاب "الأخلاق والقيم والمعاملات إلى جانب تأليف كتاب آخر لكل دين سواء إسلامى أو مسيحى لتدريس المنهج الطبيعى لكل فئة الدين الإسلامى أو المسيحى.

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وأوضحت الوزارة، أن الكتاب الأول المشترك سيكون عبارة عن مادة داخل المجموع الكلي للطالب، أما الكتاب الثانى الذى سيتم تدريسه لكل دين على حدة ، فسيكون عبارة عن مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع الكلي للطالب، موضحة أن هذا النظام سيطبق على تلاميذ النظام التعليمى الجديد فقط من الصف الثالث الابتدائى العام القادم.

وشددت وزارة التربية والتعليم، أن آلية تدريس مادة القيم والأخلاق، ستكون من خلال حصة أو أكثر مشتركة يجلس فيها طلاب الدين الإسلامى والمسيحى مع بعض للتعرف على مبادئ وأخلاقيات المنهج الإسلامى والمسيحى، مشيرة إلى أن التعايش المشترك جزء مهم يجب أن يتعلمه الطفل منذ صغره.