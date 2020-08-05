شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: النوم من 7 إلى 9 ساعات يقوى جهاز المناعة ويحمى من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان إن قلة النوم تساهم فى إضعاف جهاز المناعة فى الجسم، وبالتالى تسهل الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية المختلفة خاصة مع انتشار فيروس كورونا .

وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية أن يحصل الشخص على ساعات كافية من النوم والراحة ما بين 7 لـ 9 ساعات وطالبت بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا .

كانت وزارة الصحة، قد كشفت عن أهم الشروط الواجب توافرها فى العزل المنزلى منها وجود المريض فى غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، مشيرة الى أن العزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج وشرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

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وأوضحت وزارة الصحة، أن مواصفات المنزل الذى يتم عزل المريض فيه يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمام خاص ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض فى كل مرة.

وأشارت وزارة الصحة، الى أنه يجب تواجد شخص واحد من الأصحاء غير مسن مسئول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التى يحتاج إليها ولا يجب أن يدخل الغرفة وإذا إضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدى كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية للمريض خاصه به بجانب منع الزيارات.