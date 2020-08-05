شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: يجب على كل مواطن مراجعة الفاتورة قبل السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من حق كل مواطن لديه آى شكوك فى صحة فاتورة الاستهلاك الخاصة به التقدم بشكوى، والتأكد من صحتها قبل السداد، موكدا أنه يجب على المواطنين مراجعة الفاتورة وحسابها وفقا للأسعار الجديدة قبل السداد.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع قراءات عدادات الكهرباء أصبحت مصورة من خلال تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع بالتعاون مع وزارة الكهرباء، مشيرا أن هذا البرنامج يتيح للمواطن الرجوع إلى صور العداد الخاص به لمدة 3 اشهر.

ونصح شاكر المواطنين بضرورة مراجعة فاتورة الاستهلاك قبل سداد قيمتها لمحل شركة توزيع الكهرباء للتأكد من صحتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلى للمشترك وعدم وجود أى أخطاء بها من خلال الاطلاع على فاتورة الاستهلاك ومراجعة الخانات الخاصة بالاقساط الشهرية و التأكد من عدم وجود أى مديونية فى حالة عدم وجود اقساط على المشترك ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية وفى حالة أن القراءة التى توجد بالفاتورة فى خانة السابقة أو الحالية أكبر من القراءة التى توجد بالعداد ففى هذه الحالة تكون الفاتورة خاطئة وينصح بالحصول على كعب الفاتورة والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.