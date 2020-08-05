أخبار × 24 ساعة.. 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الأعداد فى تناقص مستمر.. الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة وزير الكهرباء: شكاوى الفواتير ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه التموين: 200 ألف تقدموا لإضافة الزوجة المحرومة من الدعم على البطاقات الزراعة: إحياء مشروع البتلو واستكمال حظائر الماشية ساهم فى استقرار أسعار اللحوم Advertisements اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 81.5%.. 39 أوائل منهم 21 طالب و18 طالبة.. 9 من القاهرة.. والبنات يتفوقن بنسب النجاح.. طارق شوقى: لن نطبع كتب مدرسية للثانوية العام المقبل.. وتقدمنا للمركز لـ42 عالميا تنسيق الثانوية العامة 2020.. إطلاق موقع التنسيق الخميس لتسجيل اختبارات القدرات.. المرحلة الأولى أخر أسبوع من أغسطس.. رئيس قطاع التعليم: مؤشرات التنسيق وفقا للمجموع.. واستثناء الـ1500 الأوائل من التوزيع الجغرافى السياحة والآثار: تأهيل خمسة متاحف لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن الأوقاف: الجامعة المصرية بكازخستان تفوز بالمركز الأول فى محاربة الفساد

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