شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"تلفزيون الخليج 365": تنمية المهارات أهم من المجموع فى الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المجموع فى الثانوية العامة ليس نهاية المطاف، وأن التركيز على الدرجات أو المجموع الكبير ليس هو الأمر الهام، لكن المهم هو تنمية المهارات لكل طالب.

وأضاف خلال تغطية خاصة على "تليفزيون الخليج 365"، قدمتها الطالبة سامية محمد أولى الجمهورية عن المكفوفين مع محمد السيسي، وأعدتها هدى أبو بكر، أن المجموع ليس نهاية المطاف، موجها رسالة إلى أولياء الأمور، بأن الاهتمام المبالغ فيه بالشهادات والأرقام والمجموع ليس هو الأمر الهام، وأن هذه الأمور قضت على التعليم بشكل كبير، مضيفا أن جيل الأربعينات والخمسينات والستينات لم يكن يفكر بهذا الشكل على الإطلاق، لكن كان هدفه المعرفة، والمعرفة هنا لا تتوقف عند الثانوية العامة، لكنها رحلة حياة، وقال: "مساءلة الدرجات نسبية، المهم أنا فين من زملائى، لكن التركيز على الدرجة والنص درجة، ده مش صح ، وده مش الهدف من التعليم".

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وتابع وزير التعليم موجها نصيحة للطالبة سامية: "أنا عايز سامية متهتمش بالدرجات لكن تهتم بتنمية مهارتها، بعيدا عن الدرجات، وهى أكيد عارفة تعمل ده ازاى، ولو عايزة تبقى مذيعة، لازم تذاكرى كويس وتشتغلى على نفسك، وكده هتبقى أحسن مذيعة".