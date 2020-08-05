شكرا لقرائتكم خبر عن 243 راكبا يغادرون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على متن طائرة الأحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى منذ قليل، آخر رحلة فى جدول تشغيل السفر ليوم الثلاثاء وهى رحلة شركة مصر للطيران من طراز 787 دريم لأينر فى طريقها إلى ولاية واشنطن الأمريكية وعلى متنها 243 راكبا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن رحلة مصر للطيران رقم MS981 وعلى متنها 243 راكبا وتعد آخر رحلات السفر ليوم الثلاثاء، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيع، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.