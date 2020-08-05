شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بلبنان تنعى المصرى المتوفى بانفجار بيروت وتعلق على اختفاء آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة المصرية في لبنان، منذ قليل، وفاة مصري نتيجة الانفجار الضخم الذي شهده ميناء بيروت في العاصمة اللبنانية، والذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا، وناشدت السفارة اي شخص بالإبلاغ باي معلومات عن مصري آخر مختفي منذ الانفجار.

وكتبت الصفحة الرسمية عبر حساباتها المختلفة "تنعى سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان المواطن المصري ابراهيم عبد المحسن القفاص الذي تبلغت السفارة للتو بوفاته جراء الانفجار الذي وقع اليوم في بيروت، وتعرب السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن".



الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في لبنان

وتابعت السفارة في منشورها قائلة: "من جهة أخرى، أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء زميلهم المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار وجاري المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه، وتهيب السفارة بأي شخص تتوافر لديه معلومات عن المواطن المذكور التواصل معنا على الخط الساخن 0096176654634 وكذلك الرقم 009611825566 (الرقم الداخلي 102 و 104)".