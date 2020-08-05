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المركز الإعلامى للكنيسة القبطية ينظم ورشا للقيادة وصناعة الأفلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبى الذى يتضمن عددًا من الورش للشباب بين 18 25 سنة.

ويقدم المعسكر التدريبى الذى ينعقد بين يومى 1و 6 من سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت، ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاج.

 

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برنامج قادة المستقبل
برنامج قادة المستقبل

وتضم ورش لتعلم مهارات القيادة للتأهيل للقيادة الناجحة والمؤثرة فى الحياة العملية، وورش للتصوير، وتكوين الكادر وأحجامه وما هي اللقطة ووضع الإضاءة المناسبة وزوايا التصوير وكيفية الانتقال بين المشاهد.

 

برنامج قاده المستقبل
برنامج قاده المستقبل

ويتضمن البرنامج أيضا، ورشة عن كتابة السيناريو، وفيها تعلم كيفية تحويل الفكرة إلى فيلم وصياغة الحوار وبناء الشخصية وتطويرها، وورشة الإخراج، عن ما هو عمل  المخرج بالتحديد، وكيف يجهز للفيلم وما هى حركة الكاميرا وزوايا وأحجام اللقطات، وورش المونتاج، عن عميلة وضع لقطات الفيلم بشكل متسلسل وتقينات تركيب الصوت والموسيقى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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