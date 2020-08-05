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شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية ينظم ورشا للقيادة وصناعة الأفلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبى الذى يتضمن عددًا من الورش للشباب بين 18 25 سنة.
ويقدم المعسكر التدريبى الذى ينعقد بين يومى 1و 6 من سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت، ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاج.
برنامج قادة المستقبل
وتضم ورش لتعلم مهارات القيادة للتأهيل للقيادة الناجحة والمؤثرة فى الحياة العملية، وورش للتصوير، وتكوين الكادر وأحجامه وما هي اللقطة ووضع الإضاءة المناسبة وزوايا التصوير وكيفية الانتقال بين المشاهد.
برنامج قاده المستقبل
ويتضمن البرنامج أيضا، ورشة عن كتابة السيناريو، وفيها تعلم كيفية تحويل الفكرة إلى فيلم وصياغة الحوار وبناء الشخصية وتطويرها، وورشة الإخراج، عن ما هو عمل المخرج بالتحديد، وكيف يجهز للفيلم وما هى حركة الكاميرا وزوايا وأحجام اللقطات، وورش المونتاج، عن عميلة وضع لقطات الفيلم بشكل متسلسل وتقينات تركيب الصوت والموسيقى.
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