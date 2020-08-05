شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل لنظيرته اللبنانية: مصر حكومة وشعبا تقف وراء لبنان في محنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، اتصالا هاتفيا بالدكتورة منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، أعرب خلاله عن تعاطف الحكومة المصرية والشعب المصري كله مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الضخم الذي وقع ببيروت في وقت سابق اليوم.

وعبر هيكل عن حالة القلق التي انتابت المصريين منذ الإعلان عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل ساعات، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا الحادث الأليم بداية لتوحيد الشعب اللبناني للخروج من الأزمة الحالية.

بدورها، أعربت وزيرة الإعلام اللبنانية عن شعورها بالامتنان لوسائل الإعلام المصرية التي تابعت الانفجار منذ وقوعه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسامة هيكل لنظيرته اللبنانية: مصر حكومة وشعبا تقف وراء لبنان في محنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.