شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تنعى ضحايا لبنان: دعواتنا بالسلامة لكل أم وأب وأخت وأخ لبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على تقديم الدعم للشعب اللبناني عقب الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ ميناء بيروت منذ قليل.

وكتبت المشاط عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر "تضامناً مع الشعب اللبناني الحبيب، دعواتنا بالسلامة والأمان لكل أم وأب وأخت وأخ لبناني".

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وعلى نفس السياق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، أن لجنة تحقيق ستعلن نتائجها خلال 48 ساعة، في حادث انفجار مرفأ بيروت مساء أمس، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.

وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.