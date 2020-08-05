شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: عودة عمل المجلس الإكليريكى بالقاهرة والجيزة بشروط احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة عمل المجلس الإكليريكى فى القاهرة والجيزة والدائرة الأولى بإفريقيا باشتراطات احترازية‎، لمنع انتشار فيروس كورونا. ‎ Advertisements وقالت الكنيسة فى بيان لها: أعلن المجلس الإكليريكى فى القاهرة والجيزة والدائرة الأولى بإفريقيا، باشتراطات احترازية، وتتضمن الاشتراطات، الاتصال هاتفيا مع الكاهن المسئول عن الملف ، لتحديد موعد مسبق للاجتماع بحالة الملف، مع العلم أنه لن يتم استقبال أى حالات بدون موعد سابق مع المجلس الإكليريكي‎، وبالنسبة للتصاريح يتصل طالب التصريح الخاص بالملف ويحدد له موعد لاستلام التصريح، مؤكدا أنه سيبدأ استلام المستندات الخاصة بملفات الأحوال الشخصية ابتداء من يوم 13 أغسطس الجاري‎.‎

بيان الكنيسة

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