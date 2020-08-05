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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات ومباركات لطالب فى الثانوية العامة حصل على نتيجة 24٪.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المباركات والتهنئات لم تقتصر فقط على الأوائل في نتيجة الثانوية العامة، ولكنها شملت الطلاب الذين حصلوا على درجات متدنية للغاية، وهو ما حدث على إحدي المنشورات التي نشرها طالب بالثانوية العامة حاصل على نتيجة 24٪ من نسبة النجاح.
وعقب لحظات من إعلان نتيجة الثانوية العامة منذ ساعات، حصل الطالب "ب س م ع" على انتباه الكثير من رواد السوشيال ميديا، بعد نشر أحد أصدقائه صورة سكرين شوت لنتيجة الثانوية العامة الخاصة به والتي حصل فيها على نسبة 24٪ ليبارك له على تلك النتيجة بشكل ساخر.
وكتب صديقه على المنشور الذي حصد على الآلاف من المشاركات خلال ساعات "أحب أهني أخويا وصاحبي( ب )على النتيجة واقوله ألف مبروك ومن نجاح لنجاح"، وسرعان ما حرص "ب" على الرد في التعليقات بشكل ساخر قائلاً: "مبحبش أتكلم عن نفسي كتير".
وسرعان ما انتشر منشور بسام سلامة الحاصل على 24٪ في سباق الثانوية العامة، على الكثير من الجروبات والمنشورات وتحول لمحط سخرية من الكثيرين على تلك اللامبالاة التي يعيشها بالرغم من سقوطه في الامتحانات.
نتيجة ب س
"ب س" هو طالب في مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بنين، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وحصل على 6 مواد للرسوب، وكان ضمن شعبة علمي رياضة.
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