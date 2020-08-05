شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة: السوق اليابانى يستأنف حركته السياحية لمصر أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة على اهمية استعادة الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من السوق اليابانى، خاصة وأنه سوق من أحد اهم الأسواق التى تهتم بصورة أكبر بمنتج السياحة الثقافية والذى تتفرد به مصر، لافتا إلى ان منظمى الرحلات وشركات السياحة العاملة فى السوق اليابانى ابلغته باستئناف الحركة فى اكتوبر المقبل.

وأشار يوسف إلى أنه خلال الشهرين المقبلين وقبل بدء الموسم الشتوى، سيتم تكثيف الحملات الدعائية فى السوق اليابانى لتنشيط الحركة، مثل الاستعانة ببعض الأفلام والمواد الدعائية التى قامت الوزارة بإنتاجها مؤخرا مثل فيلم رحلة سائح فى مصر الذى تم اطلاقه فى إطار الحملة الدعائية Same Great Feeling وحملة Experience Egypt لإطلاقها بالسوق اليابانى.

كما نوه يوسف إلى انه خلال الحملة الترويجية سيتم الحديث عن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى أصدرتها الوزارة لاعادة استئناف السياحة الوافدة الى مصر؛ واشتراطات استقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والانشطة السياحية، بالاضافة إلى إلقاء الضوء على المتاحف والمواقع الأثرية التى تم اعادة فتحها مرة أخرى للجمهور.

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وكان يوسف اجتمع مؤخرا سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلى كبرى الشركات السياحية المصرية العاملة بالاسواق السياحية المختلفة، ومنظمى الرحلات الاجانب، وكان من بينهم الشركات العاملة فى السوق اليابانى، وذلك لبحث آليات زيادة حركة السياحة الوافدة من اليابان إلى مصر.

وخلال الاجتماعات قام رئيس الهيئة باستعراض الحوافز المختلفة التى تم منحها لتشجيع الشركات ومنظمى الرحلات على تنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية، ومنها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية ورسوم الهبوط والإيواء وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، بالاضافة الى تخفيضات على أسعار الوقود الخاص بالطيران، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020. وتحدث عن استعداد الهيئة لتطوير التعاون مع شركات السياحة من خلال تنفيذ برامج ترويجية مشتركة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدعوة الصحفيين والمؤثرين وقادة الرأى والشخصيات العامة فى الأسواق المختلفة لزيارة مصر بهدف تسليط الضوء على الإجراءات المتميزة ومعايير السلامة الصحية المطبقة فى المقاصد السياحية المختلفة فى مصر.