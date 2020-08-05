الشعب سيد قرارا..رئيس لجنة السياحة الوفد: دعوات مقاطعة انتخابات الشيوخ مصيرها الفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، ضرورة التصدي لأي محاولات من جانب أعداء الدولة في الداخل والخارج لمقاطعة الانتخابات.

وقالت أمل رمزي، في بيان لها، إنه انتشرت في الأيام الماضية الكثير من الدعوات لمقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ، عبر وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لإفساد هذا العرس الانتخابي المهم الذي تنتظره مصر خلال أيام قليلة.

Advertisements

وأضافت أمل رمزى، أن هذه الدعوات مصيرها الفشل في النهاية كغيرها من الدعوات الأخرى التي أطلقتها الجماعة خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتابعت: وعي الشعب المصري سيبطل هذه الدعوات ويرد عليها من خلال نسب المشاركة في عملية الاقتراع بمختلف المحافظات ليؤكد من جديد لهذه الجماعة المارقة أن عهدها قد انتهى بلا رجعة وأن الشعب المصري أصبح سيد قراره واللاعب الرئيسي في تحديد مستقبله.

وأشارت أمل رمزي، إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصاحة العالمية خلال عملية الإدلاء بالأصوات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على حياة جميع المصريين.