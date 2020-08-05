"قومي المرأة" يهنئ عبير السيسي وغادة الطنطاوي لاختيارهما ضمن قائمة "فوربس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى كل من عبير السيسي وغادة الطناوي، وذلك بمناسبة اختيارهما ضمن إعلان فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "Women Behind Middle Eastern Brands 2020"، عن أقوى 10 سيدات بقائمة "Top 10 Women Behind Middle Eastern Tech Brands 2020" واللاتي أسسن علامات تجارية في الشرق الأوسط تعتمد على التكنولوجيا.

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بسيدتي الأعمال المصريات عبير السيسي وغادة الطناوي اللاتي أسست علامات تجارية في منطقة الشرق الأوسط، ونجحن في الحفاظ على علاماتهن التجارية على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن مثل هذه النماذج الطموحة تعد نماذج نسائية مشرفة يتمتعن بخبرة رائدة تؤهلهن إلى النجاح والتفوق في شتى المجالات متمنية لهما المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.