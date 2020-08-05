رئيس حزب الوفد ينعي ضحايا حادث بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قدّم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باسم جموع الوفديين، خالص تعازيه للشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا انفجار لبنان الضخم الذي ‏ضرب مرفأ وسط العاصمة بيروت.

وأكد "أبو شقة" في بيان له، الثلاثاء، أن العالم يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.

ودعا رئيس الوفد، الأشقاء العرب وكافة القوى السياسية للوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.

وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.