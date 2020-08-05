"لغز العثور على جثة طفل بالجيزة وأسباب حبس مودة الأدهم وحنين حسام".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

لغز العثور على جثة طفل في الشارع بالجيزة

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في اتهام ربة منزل بالتخلص من طفلها.

تلقى مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة من الأهالي بالعثور على جثة طفل مُلقاة بالشارع.

دعتا لـ "استغلال الجسد مقابل المال".. لماذا حبست المحكمة مودة الأدهم وحنين حسام سنتين؟

أودعت الدائرة الثالثة جنح اقتصادية برئاسة المستشار محمد عبدالسلام النقراوي، حيثيات حُكمها في القضية رقم 479 لسنة 2020 القاضي معاقبة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بالحبس سنتين وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه.

بقيمة 9 مليار جنيه.. الداخلية تضبط 4874 قضية تهرب ضريبي خلال شهر

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

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"جثة وجلباب غارق بالدماء.. ضبط المتهم بقتل عامل بسبب خلافات بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالفيوم من ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بسبب خلافات.

دهسهم بالسيارة.. ضبط مسجل وراء مقتل شخصين وإصابة ثالث بسبب خلافات بالغربية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، في ضبط مسجل خطر لقيامه بقتل شخصين وإصابة آخر لخلافات بينهم.

تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بقيام (عاطل - مسجل شقي خطر "فرض سيطرة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده بالسجن 10 سنوات في قضية "شروع في قتل") حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة المركز بالاصطدام عمدا بدراجة نارية يستقلها (3 أشخاص - مُقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة) مما أدي إلى (وفاة إثنين وإصابة الآخر).

في يوم واحد.. تنفيذ 35 ألف حكم قضائي وضبط 40 سلاح ناري بمحافظات مصر

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجريمة في 24 ساعة| العثور على جثتين مذبوحة ومحروقة.. وسيدة تستعين بعشيقها لقتل زوجها بالشرقية

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين حريق يلتهم 20 فدان نخيل، والعثور على جثة شاب من ذوي الاحتياجات مذبوحًا، واختطاف تاجر مخدرات بسبب الخلافات المالية، ومصرع 3 وإصابة 20 في حوادث طُرق متفرقة.