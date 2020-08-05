أخبار مصر | حقيقة إضاءة الأهرامات بعلم لبنان بعد انفجار بيروت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة إضاءة الأهرامات بعلم لبنان بعد انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورة للهرم الأكبر وهو مضاء بعلم لبنان الشقيقة، مع عنوان مصر تتضامن مع لبنان.

ومن ناحيته نفى أشرف محيي مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، في تصريحات إلى الخليج 365، صحة الصور، وقال إنه لم يتم إضاءة الهرم بأي أعلام لأي دول والصور المنتشرة مفبركة بواسطة برامج تركيب الصور كالفوتوشوب.

فيما قال محمد عبد العزيز مدير عام شركة الصوت والضوء إنه لم يتم إضاءة أهرامات الجيزة بأي أعلام دول على الإطلاق.

وقد تلقفت عدد من القنوات العالمية الصور على أنها حقيقة وقامت بنشرها تحت نفس العنوان.

وكان الدكتور خالد العناني توجه الدكتور وزير السياحة والآثار، قد تقدم خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومةً وشعبًا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، ودعا الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

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