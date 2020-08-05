أخبار مصر | حزب المصريين ناعيًا ضحايا انفجار بيروت: لبنان في قلب كل عربي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حزب المصريين ناعيًا ضحايا انفجار بيروت: لبنان في قلب كل عربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، خالص التعازي للشعب اللبناني في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي هزّ العاصمة اللبنانية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء: خالص تعازينا لكل محبينا في لبنان العزيزة في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذى وقع اليوم بالعاصمة بيروت، وقلوبنا مع هذا البلد الغالي على قلب كل عربي، متمنيًا لهذا البلد الشقيق المزيد من الوحدة والتماسك لمواجهة التحديات الراهنة للخروج من أزماته التي تعصف به والعبور به إلى بر الأمان".

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ودعا رئيس حزب "المصريين"، إلى أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمرون بها، متمنيًا السلامة والأمان وأن يحفظ الله لبنان الشقيق من كل سوء.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".