أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يرسل برقية عزاء في ضحايا انفجار بيروت

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بخالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومةً وشعبًا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ودعا العناني الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

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نشرت الألمانية كلوديا سكوبر، في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للفندق الذي كانت تقيم فيه بمصر، قائلة هذه مصر التي تقولون عنها خطيرة، إنها آمنة.. زوروها".

وأكملت كلوديا قائلة، إن هذه الصورة من أحد الفنادق ذات الخمس نجوم في البحر الأحمر، حيث يتم تطبيق الضوابط الاحترازية بدقة شديدة، سواء في التباعد الآمن، أو ارتداء الكمامات، وكذلك يتم تطبيق التباعد سواء في مناطق حمامات السباحة أو المطاعم.

ثم قالت ولو أنك قارنت ذلك بما يحدث في حمامات السباحة بألمانيا أو على البحيرات العامة، فأين ستفضل أن تكون موجودًا؟

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اقرأ أيضًا.. حظر تنقل السائحين بين المحافظات الساحلية ومحافظات الدلتا

وأكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار حظر تنقل كل من يحمل تأشيرة سياحية بين المحافظات السياحية الساحلية (البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح)، وباقي محافظات جمهورية مصر العربية أو العكس من مدن وادي النيل إلى المحافظات الثلاثة سواء برًا أو بحرًا أو جوًا وذلك طبقا لما جاء في الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة.

وفي حال مخالفة أية شركة أو منشأة سياحية أو فندقية للضوابط الإحترازية التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار وأعدتها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية، وأقرها مجلس الوزراء، سيتم توقيع الجزاء عليها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

فيما أصدرت الخارجية الفرنسية والخارجية الإيطالية بيان على صفحاتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالدول المحظور سفرها إليهما.

وكانت إسبانيا قبل يومين، قد أعلنت مصر آمنة ونصحت مواطنيها بالسفر إليها وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية الأسبانية.

وأعلنت فرنسا وإيطاليا، حظر السفر من 16 دولة إلى أراضيهما بسبب أن هذه الدول مناطق انتشار لفيرس كورونا وهي الكويت وتركيا والبحرين وعمان وقطر وأميريكا وإسرائيل والإمارات ومدغشقر والهند وبنما وبيرو وصربيا وجنوب أفريقيا والجزائر وعُمان.