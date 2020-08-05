شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل لنظيرته اللبنانية: المصريون يتابعون بقلق انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اتصالا هاتفيا بالدكتوره منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، للتأكيد على تعاطف مصر حكومة وشعبا مع الشعب اللبناني بعد انفجار العاصمة بيروت.

وعبر «هيكل: عن حالة القلق التي انتابت المصريين منذ الإعلان عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا الحادث الأليم بداية لتوحيد الشعب اللبناني للخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت الدكتورة منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، شعورها بالامتنان لوسائل الإعلام المصرية التي تابعت الانفجار منذ وقوعه.