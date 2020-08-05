شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاثوليكية»: تواصلنا مع كنيسة لبنان للاطمئنان على البلاد والرعية بعد انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الكنيسة الكاثوليكية أنه نظرا للأحداث الراهنة في بيروت، تواصل غبطةُ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بغبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، بطريرك الموارنة، للاطمئنان على البلاد وعلى أبنائها.

وعبّر البطريرك إبراهيم إسحق، في بيان، الثلاثاء، عن أسفه على هذا الحادث المؤلم، الذي تسبب في كثير من الضحايا والجرحى، وأّنه مُتّحد معه ومع جميع الشعب في الصلاة، من أجل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين.

وتم الاطمئنان على الرعية القبطية بلبنان وراعيها الأب أنطونيوس مقّار، قائلا: ونشكر الله أن الجميع بخير وسلام، ونسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء للبنان وكل شعبها.