شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يعزي سياسيين لبنانيين في ضحايا انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عددًا من الاتصالات، مساء الثلاثاء، بعدد من السياسيين وقادة التيارات السياسية اللبنانية، للاطمئنان على الأوضاع في لبنان عقب الانفجار الكبير الذي شهده ميناء بيروت بعد ظهر اليوم.

واتصل موسى برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وبرئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، والرئيس أمين الجميل، رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق، وفؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ووليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.

وأكد «موسى» خلال اتصالاته عن خالص عزائه في الضحايا مثله مثل كل المصريين لأشقائهم اللبنانيين الذين يواجهون أزمة كبرى، حيث أتى هذا الانفجار ليضيف إلى آلام وهموم اللبنانيين.

وعبر «موسى» عن خالص تمنياته بالشفاء لكل المصابين والمتضررين من هذا الانفجار.