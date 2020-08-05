شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يلقى نفسه فى بالوعة مجارى بعد رسوبه فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية صفط تراب مركز المحلة، إقدام طالب ثانوية عامة على إلقاء نفسه بأحد المصارف المائية بعد فشله في تحقيق النجاح في الثانوية العامة هذا العام.

وأقدم الطالب الذى يدعي يوسف س ح 17 سنة مقيم بقرية صفط تراب علي الانتحار وإلقاء نفسه بأحد المصارف المائية بالقرية.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار طالب مقيم بقرية صفط تراب مركز المحلة بعد إلقاء نفسة بأحد المصارف المائية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام طالب بالصف الثالث الثانوى بالقفز بأحد المصارف المائية لمروره بأزمة نفسية بعد حصوله على مجموع سيئ فى الثانوية العامة، ويواصل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام.

يذكر أن هذه هي حالة الانتحار الثانية بمحافظة الغربية بعد قيام طالبة تدعي حنان ر 18 سنة بالانتحار بإلقاء نفسها في نهر النيل فرع دمياط بمدينة سمنود وتواصل قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية جهودها لاستخراج جثتها.

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وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، وهنأ جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بالثانوية العامة، مؤكدا أن هذه أخر سنة للثانوية العامة بنظامها القديم وشكلا التقليدى.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 85.4% والرسمى لغات 87%، والخاصة 72% وخاصة لغات 90%، والمنازل والخدمات 57 %. ، ونسبة النجاح العامة 81.5 % ، نسب نجاح البنين 79.9 و82.9% للبنات ليتفوقن البنات على البنين ، مقارنة بالعام السابقة الذى طبق به العام الواحد، ليكون هذا العام هو الأعلى ، كما بلغ عدد أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و2 بنات ، ومن شعبة العلوم 12 منهم 7 بنين و5 بنات، والأدبى 14 طالب منهم 3 بنين و11 بنات ، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة.

وأعلن وزير التعليم أن عدد الطلبة الذين حصلوا على نسب من 95% الى 100% نسبتهم 18% وهذا يساعد التنسيق في تنظيم الكليات، والذين حصلوا على نسب نجاح من 85 إلى 90 % حوالى 16%، والحاصلين على نسب من 90 إلى 95% حوالى 18.3%.

وتفوقت محافظة القاهرة في عدد الأوائل بـ9 طلاب، وفى المركز الثانى القليوبية بـ5 طلاب واسيوط في المركز الثالث بـ5 طلاب والإسكندرية في المركز الرابع بـ3 طلاب، و جاء نسب الأوائل بالمحافظات كالتالى "بنى سويف 1، أسيوط 5، الدقهلية 2، القاهرة 9، القليوبية 5، البحيرة 1، الغربية 1، سوهاج 2، الإسكندرية 3، الإسماعيلية 2 ، الجيزة 1.