شكرا لقرائتكم خبر عن أولى المكفوفين مذيعة بـ"تلفزيون الخليج 365" وتحاور وزير التعليم وفاروق الباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق "تلفزيون الخليج 365" أمنية الطالبة سامية محمد عبد الرحمن ، الأولى على الجمهورية من المكفوفين بمدرسة النور بالجيزة ، في أن تكون مذيعة ، وخلال تغطية خاصة قامت الطالبة بمحاورة وزير التعليم الدكتور طارق شوقى والعالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز.

وقالت سامية خلال تغطية الخليج 365 ، ان طلاب الثانوية العامة لهذا العام واجهتهم العديد من التحديات على رأسها ظروف فيروس كورونا ، لكنهم استطاعوا النجاح والتفوق في ظل هذه الظروف.

من جانبه وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة للطالبة سامية ، حيث أكد لها أن نجاحها وتفوقها هي وزملائها خير دليل على نجاح المنظومة ، مؤكدا ان البنات أثبتوا تفوق في التعليم وفى سوق العمل.

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وأكد الدكتور طارق شوقى على أن المجموع ليس الأهم فى الثانوية العامة ولكن الأهم هو تنمية المهارات ، وتمنى للطالبة سامية بأن تصبح أنجح مذيعة ، كما أشار الوزير إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح أوائل طلاب الثانوية العامة 100 منحة مجانية.

وزير التعليم على تلفزيون الخليج 365

وبدوره أكد الدكتور فاروق الباز العالم المصرى الكبير ، على أن أهم ما يجب أن يعمل عليه الشباب هو المزيد من العلم والمعرفة والاهتمام بالقراءة ، وقال موجها نصيحة لسامية ، " عشان تكونى مذيعة شاطرة لازم تجمعى أكتر كمية من العلم والمعرفة وتقرى أكتر كمية من الكتب أو تسمعيها ، وده عشان لما تيجي تسألى حد سؤال ، لازم تكونى بتقوليه بناءا على علم ومعرفة".