شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة بعد حصول العاصمة على 12 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اتصالا تليفونيًا بأوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم حيث هنأهم بالتفوق كما أثنى على الجهد الذى بذله أولياء الأمور ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمى المتميز.

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بحصول القاهرة على 12 مركزًا من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح فى حياتهم الجامعية والعملية.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين المشاركين فى امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتى تكللت بهذا النجاح رغم الظروف الصعبة التى مرت بهذا العام الدراسى.

كانت القاهرة قد حصلت على 12 مركزًا بين أوائل الجمهورية فى 9 إدارات تعليمية حيث حصدت إدارة البساتين ودار السلام مركزين وإدارة النزهة مركزين وشرق مدينة نصر مركزين وإدارات الساحل والوايلى ومصر الجديدة وحلوان والخليفة والمقطم والقاهرة الجديدة مركزًا واحدًا لكل منهم.

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واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، وهنأ جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بالثانوية العامة، مؤكدا أن هذه أخر سنة للثانوية العامة بنظامها القديم وشكلا التقليدى.

وأكد شوقى أن الدولة نجحت فى تقييم كافة الطلاب فى عام استثنائى بصفوف النقل والشهادات والطلاب المصريين بالخارج وتم عمل مشروعات بحثية، واختبارات إلكترونية.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الحكومية تفوقت على المدارس الخاصة والخاصة لغات فى عدد أوائل الثانوية العامة، حيث أنتجت 30 طالبا، من بين 39 من أوائل الثانوية العامة، أما مدارس الرسمى لغات 3 والخاصة 1 والخاص لغات 5 طلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم خلال إعلانه نتيجة الثانوية العامة، أن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 85.4% والرسمى لغات 87%، والخاصة 72% وخاصة لغات 90%، والمنازل والخدمات 57 %.

وأوضح الوزير أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و2 بنات، ومن شعبة العلوم 12 منهم 7 بنين و5 بنات، والأدبى 14 طالب منهم 3 بنين و11 بنات، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة.