شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تعلن حالة الطوارئ بسبب انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الحكومة اللبنانية يعلن حالة الطوارئ تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع بسبب حادث انفجار بيروت.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.

وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.