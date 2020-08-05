شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول لبنانى: 2700 طن من نترات الأمونيا انفجرت بمرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن مسؤول أمنى لبنانى أكد أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيا انفجرت بمرفأ بيروت، وإصابة عدد من عناصر قوات "اليونيفيل" جراء انفجار مرفأ بيروت.
وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.
واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.
وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.
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