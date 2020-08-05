شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت لـ50 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة اللبنانى، أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا. وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت

ومن ناحية أخرى أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة التي هزت العاصمة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، مُتمنيًا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة ، أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسئولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها، والتي من شأنها بكل أسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التي يمر بها هذا البلد منذ فترة.

Advertisements

كما أكد المصدر على دعوة الأمين العام إلى أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة، متمنيًا السلامة لهذا البلد العربي العزيز.