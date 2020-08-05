شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة لـ"الخليج 365": السيسى يوجه بدراسة تخفيض حد القبول بالجامعات الأهلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الرئيس وجه خلال اجتماع اليوم بدراسة تخفيض حد القبول بالجامعات الأهلية الجديدة بالمحافظات.

وكان الرئيس السيسي بحث خلال اجتماع اليوم، المحاور المختلفة لتطوير منظومة التعليم الجامعى، والموقف التنفيذى للمشروعات القومية فى ذلك القطاع، بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا التحول الرقمى وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وتعميمه على كافة طلبة الجامعات فى جميع التخصصات فى إطار المشروع القومى لتنفيذ الاختبارات الممكينة، فضلاً عن استعراض آخر مستجدات الانتهاء من عملية امتحانات العام الدراسى الجامعى الحالى، وكذلك الاستعدادات الجارية للعام الدراسى الجامعية الجديد 2020/ 2021.