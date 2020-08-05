فيديو .. أوائل الثانوية العامة.. عملوها إزاى؟..

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم، الثلاثاء، أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، لتشهد بعدها العديد من البيوت المصرية، فرحة كبيرة وعارمة بنجاح وتفوق الطلاب، وفى هذا السياق، رصدت عدسات الخليج 365، فى عدد من محافظات مصر، تلك الفرحة، وكيف تمكن هؤلاء الطلاب من تحقيق هذا النجاح.
وفى عدد من اللقاءات المباشرة على تليفزيون الخليج 365، كشف مجموعة من أوائل الثانوية العامة، عن أحلامهم، ونصائحهم وكيفية تحقيقهم لهذا النجاح والتفوق، وهو ما سوف نتعرف عليه فى هذا الفيديو.
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