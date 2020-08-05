شكرا لقرائتكم خبر عن باحث لبنانى لـ"تلفزيون الخليج 365": بيروت تحولت لمدينة منكوبة والخسائر فى تزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شادى نشابة، الباحث السياسى من لبنان، إن المعلومات الأولية حول الانفجار الذى وقع في لبنان اليوم الثلاثاء، تشير إلى أن سبب الانفجار هو ذخائر حربية أو مواد كيماوية كانت موجودة في الميناء، لافتاً إلى أن أعداد الضحايا تخطى 500 جريح والخسائر البشرية في الزيادة بسبب الانفجار.

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وأضاف الباحث السياسى من لبنان في تصريحات لـ"تلفزيون الخليج 365"، أن معظم المناطق في بيروت تعرضت لانهيارات منها انهيار جزئى والبعض الآخر انهيار كلى، قائلاً: "بيروت تحولت لمدينة "منكوبة" لبنان يمر بانهيار مالى واقتصادى بما يفتح المساعدات العربية للبنان، هذا الانفجار حدث تاريخى لأول مرة تشهده لبنان رغم أن بيروت تمر بحروب أهلية وحرب مع إسرائيل لم نشهد خلالها مثل هذا الانفجار".

وحول سيناريوهات الانفجار، قال شادى نشابة الباحث السياسى من لبنان: "هناك عدد من السيناريوهات أولها أن يكون بسبب مواد كيمائية وضعت منذ أشهر في الميناء، أما السيناريو الثانى هو وجود مواد حربية وكيماوية كانت في الميناء وتعرضت لانفجار، أمام السيناريو الثالث هو أن تكون صواريخ ومواد انفجارية تابعة لحزب الله كانت بالميناء ويرجح أن يكون إسرائيل قامت بقصفها".

وأشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ الليلة لبحث انفجار بيروت، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية أعلن حدادا وطنيا غدا الأربعاء بسبب حادث انفجار بيروت.