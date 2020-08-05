شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بيروت والثانوية العامة.. أبرز القصص الخبرية مع محمد أسعد فى Top7 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7 أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم الثلاثاء، 4 أغسطس، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث قام وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة، وقد بلغت نسبة النجاح للبنين 79.9%، وللبنات 82.9% والمتوسط العام للنجاح 81.5%، وهي أعلى السنوات في نسبة النجاح منذ تطبيق نظام السنة الواحدة، وقد احتفل الخليج 365 بأوائل الثانوية العامة على الهواء مباشرة، عبر تليفزيون الخليج 365.

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وعرضت النشرة بعض نتائج الثانوية العامة لأشهر لاعبي مصر، حيث حصل اللاعب رمضان صبحي على مجموع 60% كنتيجة الثانوية العامة، بينما حصل تريزيجيه على 55%، أما محمد صلاح فقد حصل على مجموع 52% فقط في الثانوية العامة، ومن ناحية أخرى، فسيتم إطلاق موقع التنسيق يوم الخميس القادم، وسيتم إتاحته للطلاب للتسجيل فى اختبارات القدرات.

وعلى صعيد آخر، ترامب يعطى الشركة الصينية المالكة لتطبيق التيك توك مدة ستة أسابيع لبيعه لشركة أمريكية، وإلا سيصدر قرارا بوقفه في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما حذرت الفيفا من عطس أي لاعب في وجه لاعب آخر خلال المباريات، وأكدت أن هذا التصرف مخالفة ستصل إلى حد الطرد من الملعب.

وفي حادث مؤسف، انفجار يهز العاصمة اللبنانية بيروت، مما أسفر عن مئات الإصابات حتى الآن، وتتمنى أسرة الخليج 365 السلامة لشعب لبنان الشقيق.



الزميل محمد أسعد-

Top 7 هى خدمة إخبارية يومية يقدمها ”الخليج 365”، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.