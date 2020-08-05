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عمرو موسى يتواصل بمجموعة من السياسيين اللبنانيين بعد انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عمرو موسى عدداً من الاتصالات الهاتفية مساء اليوم، بعدد من السياسيين وقادة التيارات السياسية اللبنانية، وذلك للاطمئنان على الأوضاع في لبنان عقب الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم.

 

واتصل موسى بـ "نبيه بري" رئيس مجلس النواب اللبناني، وسعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق، وأمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق، وفؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ووليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.

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وأكد موسى خلال اتصالاته عن خالص عزائه في الضحايا مثله مثل كل المصريين لأشقائهم اللبنانيين الذين يواجهون أزمة كبرى وأتى هذا الانفجار ليضيف إلى آلام وهموم اللبنانيين، كما عبر موسى عن خالص تمنياته بالشفاء لكل المصابين والمتضررين من هذا الانفجار.

 

 

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