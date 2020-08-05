شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء: خالص التعازى والمواساة للأشقاء فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب فضيلة الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عن خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، إثر حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى لسقوط 73 قتيلا وإصابة العشرات.

كما أعرب الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عن صادق دعواته للبنان الشقيق أن تنعم بالاستقرار والأمن والرخاء.

وتوجه الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالدعاء للمولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .