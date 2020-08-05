رئيس الكنيسة الأسقفية: نتألم مع شعب لبنان

وقال في بيان له مساء اليوم الثلاثاء: "نصلى من أجل أسر الضحايا حتى يمنحهم الله العزاء، كما ندعو الله أن يمنح الشفاء لكل المصابين".

Advertisements

وأضاف: "نتمنى أن يجتاز الشعب اللبناني هذه الظروف الصعبة كما اجتاز كل تحديات الماضى".