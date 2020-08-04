شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توضح أزمة خطأ نتيجة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله، الثلاثاء، بشأن وجود خطأ في رصد درجات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، عدم وجود أخطاء في عملية رصد ومراجعة درجات الطلاب بالمرحلة الثانوية وخاصةً مادة اللغة العربية وإنما هو مجرد حدوث جبر للكسور للقيمة الأعلى في درجات مادة اللغة العربية نتيجة لعدم تهيئة نسخه البيانات التي تم تسليمها إلى المواقع، علمًا أنه على الفور تم التنسيق مع إدارة هذه المواقع لتسليمهم نسخة من النتيجة بعد التهيئة والتأكد من نسخها بشكل سليم، وذلك لاتخاذ اللازم وسرعه النشر.
وأكدت الوزارة لجميع الطلاب وأولياء الأمور أنه تم نشر نتيجة الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتزامن مع إعلان النتيجة على المواقع.
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