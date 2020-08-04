شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس معزيًا في انفجار لبنان: «نصلي لمنح السلام لنفوس روعها الحادث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، بخالص التعزية والمواساة للأشقاء في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.

وقال البابا: «نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء».

وكشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار.

وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.