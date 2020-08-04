شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصري واختفاء آخر جراء انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت السفارة المصرية في لبنان المواطن المصري إبراهيم عبدالمحسن القفاص الذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار الذي وقع في بيروت، الثلاثاء، وتعرب السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لشحن الجثمان إلى أرض الوطن.

من جهة أخرى، أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء زميلهم المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار وجاري المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه.

وتهيب السفارة بأي شخص تتوافر لديه معلومات عن المواطن المذكور التواصل معنا على الخط الساخن 0096176654634 وكذلك الرقم 009611825566 (الرقم الداخلي 102 و104).