شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: متحف «بيت العبابدة» نموذج متكامل للتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن متحف «بيت العبابدة» بمحمية وادى الجمال بمرسى علم فى البحر الأحمر، يعد نموذجًا حقيقيًا متكاملًا للتنمية المستدامة القائمة على التعاون بين شركاء العمل البيئى من

السكان المحليين.

وأضافت «ياسمين»، خلال جولة تفقدية بالمحمية، أن المتحف تم تطويره مؤخرًا بالتعاون بين الوزارة متمثلة فى أحد المشروعات القائمة، والقطاع الخاص متمثلًا فى أحد الفنادق المهتمة بالسياحة البيئية بالمنطقة، والمجتمع المحلى الذى يعد محورًا أساسيًا لأعمال تطوير المحميات كافة، لأنهم حماة الموارد الطبيعية والتراث الثقافى والبيئى على مدار السنين.

والتقت «ياسمين»، بعدد من زوّار المحمية والسياح الذين أشادوا بالإجراءات الاحترازية بالمحمية والنظام المتبع، بالإضافة إلى طبيعتها الفريدة، وتابعت تنفيذ قرار فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر أمام الزوّار مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة الراهنة، تمهيدًا لعودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية مع الحفاظ على سلامة الزوار.

وشددت «ياسمين» على أهمية محمية وادى الجمال للسياحة البيئية عالميًا، إذ تعد منطقتا «حنكوراب والقلعان» من أجمل الشواطئ حول العالم، بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة، لافتة إلى أن مصر تشهد حاليا تحولًا تنمويًا سريعًا فى المجالات كافة، ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى والثروات الطبيعية بها، وذلك من خلال تطويرها وإدارتها طبقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ على تلك الموارد مع تعظيم فرص الاستمتاع بها.

ووجّهت الوزيرة، بالبدء فى تطوير المحمية من خلال إعداد دراسة التقييم الاستراتيجى البيئى للمحمية، وإعداد دراسة لتقييم الفرص الاستثمارية للمحمية وخطة استخدام الأراضى وفقًا للحساسية البيئية، للحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد مع دمج تراثها الثقافى والاجتماعى فى خطط التطوير، بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميًا ونمودجًا حقيقيًا للتنمية المستدامة التى يراعى فيها جميع الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية وكذلك دمج القطاع الخاص.

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