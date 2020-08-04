شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في المدن والعواصم العربية والعالمية 5 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للمساحة عن مواعيد مواقيت الصلاة لكل من الصلوات الخمس المفروضة وهى صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وأيضًا وقت شروق الشمس، في كل من المدن والعواصم العربية والعالمية عن يوم الأربعاء 5/8/2020 .

جاء ذلك من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت، ونعرض جدول مواعيد الصلاة في معظم المدن والعواصم العالمية عن يوم 5 أغسطس 2020، تقبل الله منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال وأعاننا الله وإياكم على أداء الصلاة.

مواقيت الصلاة في المدن والعواصم العربية والعالمية عن يوم 5/8/2020 :

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء ابوجا 5:3 6:23 12:38 3:55 6:53 8:4 ابوظبى 4:23 5:53 12:29 3:55 7:4 8:24 أثينا 3:40 5:32 12:31 4:20 7:30 9:8 اكرا 4:37 5:56 12:6 3:26 6:16 7:27 الخرطوم 4:11 5:34 11:57 3:8 6:20 7:34 الدوحة 3:32 5:3 11:40 3:8 6:17 7:37 الرباط 3:58 5:42 12:33 4:17 7:25 8:56 الرياض 3:53 5:23 11:59 3:26 6:35 7:55 القدس 3:18 4:57 11:45 3:25 6:32 8:0 الكويت 3:34 5:10 11:54 3:30 6:37 8:2 المدينة المنورة 4:22 5:52 12:28 3:54 7:3 8:23 المنامة 3:33 5:5 11:44 3:13 6:22 7:43 انقرة 2:53 4:50 11:54 3:47 6:58 8:40 اوتاوا 2:36 4:54 12:11 4:10 7:29 9:28 اوسلو 12:23 4:7 12:23 4:40 8:37 12:23 ايبدجان 4:53 6:12 12:22 3:42 6:32 7:42 باريس 2:51 5:29 12:57 5:0 8:23 10:37 براغ 1:48 4:38 12:9 4:14 7:40 10:2 برن 2:49 5:15 12:36 4:37 7:57 10:2 بروكسل 2:17 5:15 12:49 4:54 8:21 10:49 بغداد 3:35 5:17 12:8 3:50 6:58 8:28 بكين 3:20 5:17 12:20 4:12 7:24 9:6 بون 2:6 5:3 12:37 4:42 8:9 10:36 بيروت 3:9 4:52 11:44 3:27 6:35 8:6 بيونس 6:10 7:43 12:59 3:54 6:16 7:39 تركستان 4:24 6:15 1:15 5:4 8:14 9:52 جاكارتا 4:28 5:47 11:58 3:18 6:10 7:20 داكار 5:31 6:54 1:16 4:28 7:38 8:51 دبى 4:17 5:48 12:25 3:53 7:1 8:22 دمشق 3:7 4:50 11:41 3:23 6:31 8:1 روما 3:4 5:8 12:16 4:11 7:24 9:11 ريودي جانيرو 5:1 6:24 11:59 3:10 5:33 6:48 سان فرانسيسكو 3:26 5:17 12:16 4:6 7:15 8:53 سيدنى 5:11 6:44 12:1 2:57 5:19 6:42 صنعاء 4:23 5:46 12:9 3:20 6:32 7:46 طشقند 3:22 5:22 12:29 4:23 7:36 9:22 طهران 3:33 5:15 12:10 3:56 7:5 8:39 طوكيو 3:6 4:53 11:47 3:33 6:42 8:16 عدن 4:25 5:46 12:6 3:20 6:25 7:38 عمان 3:14 4:54 11:43 3:23 6:30 7:58 فريتون 5:25 6:45 12:59 4:17 7:13 8:24 فورت لامي 4:26 5:47 12:6 3:20 6:24 7:36 فيينا 2:1 4:35 12:1 4:3 7:25 9:36 كونيو 3:9 5:22 12:36 4:34 7:49 9:44 لاجوس 5:22 6:41 12:52 4:12 7:4 8:14 لندن 1:24 4:30 12:6 4:13 7:41 10:13 مدريد 3:40 5:43 12:51 4:46 7:58 9:46 مسقط 4:8 5:37 12:12 3:36 6:46 8:5 مكة المكرمة 4:28 5:55 12:27 3:46 6:58 8:15 نيقوسيا 3:13 4:58 11:53 3:38 6:46 8:19 وارسو 12:50 4:3 11:42 3:50 7:20 9:59 واشنطن 3:19 5:13 12:14 4:5 7:16 8:56

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