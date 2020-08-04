شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الاشغالات والتعديات فى حى العرب ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب حملات ادارة الاشغالات لوقف أي مخالفات ورفع الإشغالات وتعديات اعاقة حركة الطريق.

وأسفرت الحملات عن رفع إشغالات المحلات المتعدية على حرم الطريق بشارع طرح الحر ونهضة مصر وكسرى والثلاثيني، وتم أيضا إزالة اللافتات والأعلانات الغير مرخصة لاصحاب محلات الجزراة والمحلات التجارية وازالة عربات اليد الخشبية لبائعي الفاكهة والخضار وتم عمل محاضر للباعة الجائلين وأصحاب المحلات المخالفة وتم التحفظ علي الأستندات الحديدية وعربات اليد الخشبية بمخازن الحى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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