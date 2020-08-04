شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار بيروت.. أسامة هيكل: أدعو اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه يتابع انفجار بيروت بقلق شديد.

أضاف الوزير، في تصريحات صحفية: «أتابع بقلق بالغ آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مع كثير من الأصدقاء هناك».

تابع: «أدعو اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات بأسرع وقت ممكن، فالاختلاف يغري بالعدوان».

وختم قائلًا: «رحم الله من استشهدوا في هذا الانفجار، وادعو الله أن يحفظ لبنان وأهلها».