شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار بيروت.. أسامة هيكل: أدعو اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه يتابع انفجار بيروت بقلق شديد.
أضاف الوزير، في تصريحات صحفية: «أتابع بقلق بالغ آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مع كثير من الأصدقاء هناك».
تابع: «أدعو اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات بأسرع وقت ممكن، فالاختلاف يغري بالعدوان».
وختم قائلًا: «رحم الله من استشهدوا في هذا الانفجار، وادعو الله أن يحفظ لبنان وأهلها».
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