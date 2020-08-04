شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى ضحايا انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا التفجيرات الهائلة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت عقب التفجير الضخم الذي شهدته منطقة الميناء البحرى في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى لسقوط أكثر من 50 قتيلا والعشرات من المصابين مُتمنيًا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، الثلاثاء: «ندعو المولى عز وجل أن تنعم لبنان الشقيق هذا البلد العزيز على قلب كل عربي بالأمن والأمان والاستقرار».

وتقدم المفتى بخالص العزاء والمواساة للبنان الشقيق قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا التفجيرات، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وبالاستقرار والرخاء للبنان الشقيقة.