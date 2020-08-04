شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى» لـ«البنك الدولى»: نقلة نوعية بصعيد مصر تدعم التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر هو أحد المشروعات القومية التى تسعى القيادة السياسية والحكومة المصرية من خلالها لتحقيق نقلة نوعية فى محافظتى سوهاج وقنا تدعم التنمية وترضى المواطنين وتوفر فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لهذا البرنامج، باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على أكثر من مستوى ونقله إلى عدد من المحافظات.

وأشار الوزير، خلال اجتماعه مع عدد من ممثلى البنك الدولى، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، اليوم، إلى حرص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على تحقيق تقدم ملموس فى تنفيذ توصيات تقييم منتصف المدة للبنك الدولى، والتى تم إصدارها فى شهر يناير الماضى.

وأوضح شعراوى أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً على أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولى، خلال بعثاته الأخيرة وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التى يجرى تنفيذها إلى 5 ملايين مواطن من إجمالى 8 ملايين بالمحافظتين، وكذا تراجع معدل الفقر، وتحقيق أهم أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة بقنا وسوهاج وتفعيل المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين فى عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا.

وأشار إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بتوفير 6 مليارات جنيه، لترفيق المناطق الصناعية فى المحافظتين، بالإضافة إلى التنسيق لحل مشكلة توصيل الغاز لتلك المناطق مع شركات الغاز فى قنا وسوهاج.

وأوضح شعراوى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولى فيما يخص عملية المد الجغرافى للبرنامج فى محافظات جديدة، مضيفا أن القيادة السياسية والحكومة المصرية أعطت أولوية كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا لكافة الفئات والعمالة المتضررة من الأزمة وتقديم دعم لها للتخفيف من تداعيات الفيروس على تلك الفئات وتقديم الدعم اللازم لها.

وأشاد الوزير بتعامل الدولة المصرية مع جائحة فيروس كورونا، والتى لم تلجأ للغلق الكامل لكافة الأنشطة بالدولة، أسوة بما قامت به بعض دول العالم.

وقال أوليفر برادت، مدير برنامج التنمية المستدامة بمكتب البنك الدولى بالقاهرة، إن ما شهدته محافظتا قنا وسوهاج يعد نموذجاً يحتذى به لمشروعات وبرامج البنك الدولى فى العالم، ونتطلع لتنفيذه فى دول أخرى بالعالم، كما أن بوصلة البرنامج تغيرت كثيراً خلال العامين الماضيين.

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وأكد أهمية التوسع الجغرافى للبرنامج فى محافظات مصرية جديدة بعد الموافقة على المد الزمنى للبرنامج حتى عام 2023، موضحا أن البرنامج يعتبر تجربة رائدة فى مجال مكافحة الفقر وتنمية المناطق الفقيرة وخلق فرص عمل وجذب استثمارات للمحافظتين.

وقدم الدكتور محمد ندا، ممثل البنك الدولى، شكره للواء محمود شعراوى على جهوده التى قدمها لفريق البنك الدولى والمكتب التنسيقى بالوزارة والمحافظتين منذ توليه المسؤولية وحتى الآن، وكذا العمل على حل كافة التحديات والمعوقات التى ظهرت خلال الفترة الماضية، والتنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة، خاصة المالية والتخطيط والصناعة والتعاون الدولى، للتغلب عليها وحلها بصورة سريعة.