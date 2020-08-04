شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يعتمد الشعار الرسمي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشعار الجديد الخاص به ليبدأ استخدامه ابتدءا من الثلاثاء. وأكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الشعار الجديد تم الموافقة عليه بعد عرضه على المجلس في اجتماعه الأخير والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من الأعضاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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